La lista di Mourinho: non solo Dybala, grandi arrivi a Roma

José Mourinho ha firmato un patto con i tifosi giallorossi dopo il match contro il Venezia. Lo Special One, dopo averli salutati in lacrime, ha promesso che resterà alla Roma per aiutarla a crescere, tutto anche in base alle possibilità finanziarie della società. Mou si muoverà in prima persona per migliorare l’organico. Lunga è la lista di Mourinho, non solo Dybala, grandi arrivi in capitale nei prossimi mesi.

La lista di Mourinho, non solo Dybala: Senesi ed altri nomi

A Roma si lavora intensamente per Paulo Dybala, l’argentino è uno dei principali obiettivi della società nella prossima finestra di mercato. Ma Mourinho ha già pronta una lista di giocatori ideali per il rinforzo della rosa.

Oltre a Dybala, c’è anche Marcos Senesi, giocatore del Fayenoord, classe 1997. Il giocatore, argentino con passaporto italiano, potrebbe arrivare in Capitale per 6-7 milioni di euro, così come riporta anche Corriere dello Sport.

Lo Special One ha puntato anche Matic, centrocampista che si svincolerà dal Manchester United a fine stagione. Non solo Matic, dei Red Devils è stato puntato anche Diogo Dalot; il difensore 23enne dello United non ha rinnovato il contratto con gli inglesi.

La lista del portoghese conta anche altri due giocatori importanti: Kristensen, difensore del Salisburgo; Henrichs del Lipsia; Maxime Lopez del Sassuolo.

Grandi possibilità di acquisto, grazie anche alle tante uscite: Santon, Veretout, Carles Perez, Viña, Shomurodov, Diawara, Villar e Darboe. Anche Zaniolo potrebbe lasciare Roma, ma soltanto in caso di un’offerta allettante.