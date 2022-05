La Roma premia i 166 tifosi del 6-1 di Bodo: andranno a Tirana. Per altri 5000 una lotteria

La Roma guidata da José Mourinho andrà in finale di Conference League. La prima edizione della nuova competizione della Uefa ha i nomi delle due finaliste: Roma e Feyenoord. Le due squadre si sfideranno a Tirana (Albania) il prossimo 25 maggio 2022 alle ore 21. Intanto dalla capitale è partita una grande iniziativa: La Roma premia i 166 tifosi del 6-1 di Bodo: andranno tutti a Tirana. Per gli altri c’è la lotteria.

La Roma premia i 166 tifosi del 6-1 di Bodo: l’iniziativa

L’inaspettata finale di Conference League per i giallorossi ha spinto la società a schierarsi dalla parte dei propri tifosi. Considerando la limitata disponibilità dello Stadio, l’Arena Kombëtare di Tirana, il club capitolino ha deciso di concedere solo agli abbonati gli altri biglietti a propria disposizione. Dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì 6 maggio, potranno infatti registrarsi a un concorso. I fortunati vincitori riceveranno un codice univoco e un link utile per ottenere dalla Uefa un biglietto gratuito.

Oltre al link, i vincitori, nella e-mail riceveranno anche un codice, con il quale potranno chiedere il ticket della finale.

Non solo, la Roma omaggerà i 166 tifosi che andarono a Bodo lo scorso 21 ottobre 2021, assistendo alla sconfitta della Roma (6-1). Per loro ticket della finale già in tasca.