Lazio: scelto il vice-Immobile, ecco il nome

La Lazio si muove in anticipo e ha già scelto il nome del sostituto di Ciro Immobile. Dalla Sampdoria in arrivo Francesco Caputo, attaccante esperto e buon finalizzatore, proprio ciò che servirà ai biancocelesti quando il capitano risulterà indisponibile o vorrà semplicemente riposarsi. Il giocatore 35enne arrivato lo scorso anno alla Sampdoria, arriverebbe alla corte di mister Sarri e si tratterebbe di un buon affare. Di un usato sicuro, che non metterebbe in difficoltà lo spogliatoio della Lazio, solitamente molto unito.

Tutti i dettagli dell’affare Caputo-Lazio

Francesco Caputo, attaccante classe 1987, quest’anno ha totalizzato 32 partite con la maglia della Sampdoria segnando 11 reti. Potrebbe finire alla Lazio per 1,5 milioni di euro, questa la cifra chiesta dai doriani. Tare e Lotito sembrano poter accontentare tale richiesta. Caputo anche se non più giovanissimo, è sempre stato uno che ha avuto dimestichezza con il gol. Nel Sassuolo ha avuto le sue stagioni migliori, arrivando anche a vestire la maglia della Nazionale nel 2020. Il suo maggior pregio è la capacità di farsi trovare sempre pronto davanti alla porta, dote che gli ha permesso di segnare molti gol. Alla Lazio siamo sicuri che farebbe molto comodo quando Immobile vorrà tirare un po’ il fiato.