Adani: ecco quando il Milan ha ipotecato lo scudetto, la partita chiave

Il Milan è a un passo dallo scudetto, manca solo un punto per completare l’opera. Secondo Adani, i rossoneri hanno ipotecato lo scudetto nel derby di ritorno, quando hanno ribaltato lo svantaggio iniziale grazie alla doppietta di Giroud. “Credo che il Milan abbia vinto il campionato li, in quella partita”, dice Lele Adani. Partita che ha portato 3 punti importantissimi in classifica ai rossoneri e ha lanciato nello sconforto l’Inter che ha poi continuato nella serie di risultati negativi a seguire.

Quel famoso derby di ritorno rischia di essere un crocevia decisivo per la conquista dello scudetto. Adani non ha dubbi in merito. La doppietta di Giroud non se la ricorderanno (come un incubo) solamente i tifosi dell’Inter, ma anche quelli del Milan, soprattutto loro. “Il Milan gioca bene, è messo bene in campo e in questi 2 anni e mezzo di gestione Pioli è cresciuto in maniera esponenziale”, conclude Adani. Questa è anche la realtà dei fatti, inconfutabile. A conti (quasi) fatti possiamo asserire che la partita più importante per i rossoneri sia stata proprio quella, ma non possiamo pensare che sia stata solo quella a lanciarlo verso la vittoria finale.