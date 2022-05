Milan: un grande ex diventa allenatore, ecco di chi si tratta

“Mais um curso concluido. Treinador habilitado, so falta o time agora”. Questo il messaggio social di Kakà, uno dei più grandi giocatori della storia del Milan recente. La traduzione del messaggio è la seguente: “Un altro corso completato. Manager qualificato. Ora ho solo bisogno di una squadra”. Eccolo il grande ritorno su un nuovo palcoscenico per l’ex pallone d’oro 2007.

Kakà diventa allenatore, da oggi inizia una nuova carriera

Messaggio social con tanto di foto sorridente per comunicare al mondo intero la gioia di aver preso il tesserino di allenatore abilitato. Questo è Kakà, cuore e talento cristallino in campo, ammirato negli anni migliori in Italia, proprio al Milan. Chissà come sarà come allenatore? Domanda che probabilmente si porrà anche lui stesso, voglioso di potersi mettersi subito alla prova. In tanti si chiederanno già quale potrebbe essere la prima squadra che allenerà. E chissà se un giorno non possa far ritorno a San Siro sponda Milan, questa volta in un ruolo diverso, ma sempre pronto a far sognare i tifosi rossoneri che sono in fermento per questo finale di stagione, ma che avranno avuto un sussulto nel leggere il messaggio del brasiliano. Chi tra i tifosi del Milan almeno per un secondo non ha pensato che un giorno potrebbe diventare allenatore rossonero?