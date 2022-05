Il Napoli poteva e doveva fare di più, ecco le parole di Bergomi

Il Napoli ha abbandonato definitivamente l’obiettivo scudetto, ma Bergomi ai microfoni di Sky dichiara: “Quest’anno non c’era una squadra con una leadership assoluta. L’Inter dopo il campionato vinto invece di aggiungere giocatori ne ha persi due. Il Milan è stata l’unica ad aver investito qualcosa, però il Napoli aveva la possibilità di stare davanti fino alla fine. Infatti continuo a pensare che per qualità e profondità di rosa e alternative il Napoli poteva vincere il campionato”. Queste le dichiarazioni di Bergomi riguardo al Napoli e all’occasione persa di potersi aggiudicare il titolo.

Il Napoli poteva vincere il campionato secondo Bergomi

Lo zio Bergomi con le sue dichiarazioni indica il Napoli come la squadra che avrebbe potuto vincere lo scudetto, o quantomeno lottare fino alla fine insime a Milan e Inter. La squadra di Spalletti è la più completa e anche quella che gioca meglio al calcio secondo Bergomi, ma un paio di partite storte l’hanno condannata ad abbandonare il sogno scudetto. Il primo anno di Spalletti tutto sommato non è andato così male, vedremo se il prossimo sarà quello decisivo per poter lottare fino alla fine e magari portare a casa un trofeo.