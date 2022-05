Napoli-Genoa: ecco cosa temono i tifosi della Salernitana, succederà davvero?

Domenica alle 15 al Maradona andrà in scena Napoli-Genoa, partita decisiva per i liguri che se vorranno sperare nella salvezza dovranno assolutamente fare punti, preferibilmente 3. Il Napoli dal canto suo vorrebbe consolidare il terzo posto, a distanza di sicurezza dalla Juventus quarta in classifica, con attualmente quattro punti di vantaggio. Quello che preoccupa i tifosi della Salernitana, terza incomoda di questa sfida, è la voglia del Napoli di giocare fino in fondo questa sfida. I tifosi del Napoli e quelli della Salernitana non sono in ottimi rapporti a differenza delle tifoserie napoletane e genoane, fino a poco tempo fa gemellate.

I tifosi della Salernitana temono la sfida del Maradona

I tifosi della Salernitana sui social sono scatenati e fanno diverse richieste, una di queste: “I napoletani facciano il loro dovere, devono superare il Genoa non alterando la lotta salvezza”. I tifosi del Napoli sono divisi su questa sfida, c’è chi pensa che il Napoli dovrebbe lasciare i 3 punti al Genoa e chi invece dice il contrario. In questa sfida non c’è solo il triangolo Napoli, Genoa, Salernitana, ma anche l’ultima al Maradona di Lorenzo Insigne. Anche l’addio del capitano al San Paolo è motivo di forte interesse sui social. Insomma domenica a Napoli ci sarà una sfida densa di significati, in campo e fuori.