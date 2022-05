Playout Serie B, dove vedere Cosenza-Vicenza streaming LIVE e diretta Tv

Venerdì 20 maggio, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la gara di ritorno dei playout di Serie B tra Cosenza-Vicenza. Le due compagini si sfideranno allo San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. I calabresi hanno chiuso il campionato a quota 35 punti al 16esimo posto. Il Vicenza, invece, ha raccolto 34 punti, terminando la regular season al 17esimo posto.

Cosenza-Vicenza: la presentazione del match

Il Cosenza si avvicina al match reduce dalla sconfitta contro il Vicenza nella gara d’andata dei playout. I rossoblù hanno perso in trasferta per 1-0. Nelle ultime due giornate di campionato, invece, i calabresi hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Pisa ed hanno vinto in casa per 1-0 contro il Cittadella. Il Vicenza, invece, si avvicina alla sfida reduce dalla vittoria contro il Cosenza nella sfida d’andata, decisivo un gol di Maggio al 90′. In campionato i biancorossi hanno vinto contro Lecce e Alessandria nelle ultime due uscite stagionali.

Cosenza-Vicenza streaming LIVE e diretta Tv

La partita Cosenza-Vicenza, in programma venerdì alle ore 20:30, gara valida per la partita di ritorno dei playout di Serie B, sarà visibile in diretta su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno assistere alla partita scaricando l'app su smart tv, oppure collegando il proprio televisore ad un TIMVISION BOX o ad una console.

Inoltre, il match sarà visibile sui canali SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251) e in streaming con l’app SkyGo. Infine, si potrà seguire il match attraverso la piattaforma HELBIZ.