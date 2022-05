Probabili formazioni Serie A 37^ giornata: Milan e Inter domenica sera, la Juventus di lunedì

La giornata numero 37 del campionato di Serie A è alle porte e potrebbe essere quella decisiva sia in testa che in coda. La capolista Milan giocherà in casa contro l’Atalanta domenica alle 18, mentre l’Inter farà visita al Cagliari sempre domenica alle 20.45. La giornata inizia sabato alle 15 con Empoli-Salernitana, alle 20.45 Roma-Venezia. Domenica alle 15 Napoli-Genoa, mentre la Juventus nel monday night se la vedrà contro la Lazio.

Probabili formazioni Serie A 37^ giornata: ecco gli schieramenti dei match di sabato

Probabili formazioni Empoli-Salernitana (sabato 14 maggio ore 15)

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. All. Andreazzoli.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Kastanos, Coulibaly, Zortea; Bonazzoli, Djuric All. Nicola.

Probabili formazioni Udinese-Spezia (sabato 14 maggio ore 18)

Udinese (3-5-2): Silvestri; Nuytinck, Pablo Marì, N.Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Pussetto. All. Cioffi.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Erlic, Amian, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Gyasi; Manaj. All. Motta.

Probabili formazioni Verona-Torino (sabato 14 maggio ore 18)

Verona (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Casale; Depaoli, Ilic, Tameze, Lazovic; Caprari, Barak; Simeone. All. Tudor.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Aina, Pobega, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Praet; Belotti. All. Juric

Probabili formazioni Roma-Venezia (sabato 14 maggio 20.45)

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, S.Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

Venezia (3-4-2-1): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Fiordilino, Haps; Aramu, Cuisance; Henry. All. Soncin.

Probabili formazioni Serie A 37^ giornata: ecco le gare della domenica

Probabili formazioni Bologna-Sassuolo (domenica 15 maggio ore 12.30)

Bologna (3-5-2) Skorupski; Soumaro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic.

Sassuolo (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All. Dionisi.

Probabili formazioni Napoli-Genoa (domenica 15 maggio ore 15)

Napoli (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, F. Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

Genoa (4-2-3-1) Sirigu; Hefti, Vasquez, Ostigard, Criscito; Amiri, Galdames, Badelj, Portanova; Destro, Ekuban. All. Blessin.

Probabili formazioni Milan-Atalanta (domenica 15 maggio ore 18)

Milan (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli.

Atalanta (3-4-1-2) Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Hateboer; Pasalic; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

Probabili formazioni Cagliari-Inter (domenica 15 maggio ore 20.45)

Cagliari (3-5-2) Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Rog, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. All. Agostini

Inter (3-5-2) Handanovic, Bastoni, De Vrij, Skriniar; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez. All. Inzaghi.



Serie A 37^ giornata, le due gare del “monday night”

Probabili formazioni Sampdoria-Fiorentina (lunedì 16 maggio ore 18.30)

Sampdoria (4-1-4-1) Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Vieira; Candreva, Rincon, Thorsby, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo.

Fiorentina (4-3-3) Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Ikone. All. Italiano.

Probabili formazioni Juventus-Lazio (lunedì 16 maggio ore 20.45)

Juventus (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot, Arthur; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri.

Lazio (4-3-3) Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.