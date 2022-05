Mancano le ultime due partite alla Roma, quelle fondamentali, per chiudere la stagione, ma c’è già chi pensa alla prossima. Tiago Pinto vuole portare in capitale, il prima possibile, i calciatori richiesti da Josè Mourinho per migliorare la rosa giallorossa. A Roma tra gli obiettivi un regista a centrocampo: corsa per Maxime Lopez.

Roma, tra gli obiettivi un nuovo regista a centrocampo: Maxime Lopez

Maxime Lopez, classe 1997, origini francesi, gioca nel Sassuolo, e lo Special One lo ha seguito per tutta la stagione e ne ha parlato anche in conferenza stampa, dove ha elogiato il francese in modo eclatante e definendolo il giusto calciatore per rinforzare il centrocampo. Non sarà facile, il marsigliese viene seguito anche da Inter e Milan.

José Mourinho e Tiago Pinto ne hanno parlato già da tempo, la Roma ha avviato contatti già da qualche mese, ma la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Il valore dell’ex giocatore del Marsiglia è intorno ai 15 milioni di euro, ma i giallorossi potrebbero far arrivare Maxime ad un prezzo inferiore grazie ad una contropartita.

Il giocatore attualmente, con il Sassuolo, guadagna 600.000 euro, ma a Roma avrebbe uno stipendio raddoppiato e i capitolini hanno intenzione di offrirgli un contratto di 5 anni.