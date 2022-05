Serie D, Trastevere-Vastese 4-0 (VIDEO HIGHLIGHTS): bel poker dei romani che conquistano la finale playoff

Oggi pomeriggio al “Trastevere Stadium” si è disputata la semifinale playoff tra Trastevere-Vastese che ha vinto i capitolini vincere per 4-0 e qualificarsi per la finale in programma a Roma domenica 29, contro la vincente dell’altra semifinale che vedrà opposte Tolentino-Sambenedettese (stasera ore 20.45).

L’inizio della partita è stato molto tattico ed equilibrato dove l’unica azione degna di nota è stata un bel tiro dal limiti degli ospiti con Agnello (minuto 8), ma il pallone andava alto sopra la traversa. Al 17′ romani in vantaggio: brutta palla persa a centrocampo dagli abruzzesi, con Corsetti bravo ad approfittarne; l’azione si concludeva con Crescenzio che da due passi prima si faceva ribattere la conclusione dall’estremo difensore avversario e poi era lesto ad insaccare sulla ribattuta. Il raddoppio arrivava al 42 con un bel lancio di Proia per Fioretti che stoppava ottimamente il pallone e serviva Lapenna che con un tiro angolato realizzava la rete.

Durante il recupero del primo tempo, Trastevere vicinissimo al terzo gol, con un tiro dal limite di Macrì che si infrangeva sulla traversa, grazie anche alla deviazione del portiere di Di Rienzo.

Nella ripresa la Vastese ha cercato in tutti i modi di riaprire l’incontro ma il Trastevere si è difeso con ordine subendo solamente due pericoli, entrambi da calcio d’angolo, ma prima Scafetta e poi Allegra non inquadravano la porta. Il “Rione” nella parte centrale ha avuto due buone occasioni, prima con Crescenzio che con un tiro di controbalzo impegnata l’estremo difensore avversario e poi con Santilli che però calciava fuori da buona posizione.

Gli abruzzesi tornavano a farsi pericolosi nel finale con Alonzi che, tutto solo, sprecava un’ottima occasione mettendo a lato un colpo di testa, poi con Alessandro tirava alto da buona posizione.

Sette i minuti di recupero decretati dall’arbitro Allegretta, e nei primi quattro il Trastevere realizzava gli altri due gol: al 91′ era Santilli che in contropiede con tiro potente, segnava la rete che praticamente chiudeva la contesa (su assist di Fioretti), e poi al 93′ lo stesso Fioretti, lasciato completamente solo, di tacco segnava il definitivo 4-0.

IL TABELLINO DEL MATCH:

TRASTEVERE: Semprini, Ilari, Laurenzi (19’st Lo Porto), Sannipoli, Tarantino (45’st Giordani), Pasqualoni, Lapenna (19’st Santilli), Crescenzo, Corsetti (35’st Fioretti), Macrì (39’st Cervoni), Proia. A disp. D’Alessandro. Calderoni, Di Rauso, Valentini. All. Mazza

VASTESE: Di Rienzo, Ceccacci (24’st Sansone), Diallo (7’st Ficara), Di Filippo, Altobelli (31’st Alonzi), Allegra, Scafetta (24’st Pastore), Agnello, Alessandro, Stivaletta, Pierpaoli (7’st Tancredi). A disp. Di Feo, Lenoci, Corticchia, Monza. All. D’Adderio

MARCATORI: 17’pt Crescenzo, 42’pt Lapenna, 46’st Santilli, 48’st Fioretti

ARBITRO: Allegretta di Molfetta ASSISTENTI: Nechita di Lecco – Marchesin di Rovigo

NOTE – Ammoniti: Altobelli, Tancredi, Tarantino. Angoli: 5-13. RECUPERO: 3’pt, 7’st

Trastevere-Vastese 4-0: gli highlights