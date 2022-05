Spezia-Lazio, Caressa furioso torna sull’episodio finale definendolo inaccettabile e su Twitter scrive…

Il finale di Spezia-Lazio ha lasciato tutti di stucco: tifosi locali, ospiti e neutrali. Ma oltre al risultato pirotecnico avvenuto al Picco di La Spezia, dove la Lazio ha vinto per 4-3, lo stupore è dovuto alla decisione dell’arbitro Pairetto di convalidare il gol vittoria di Acerbi praticamente a tempo scaduto. Fabio Caressa, noto conduttore di Sky, ieri sera è tornato sull’argomento e non ci è andato leggero. Addirittura ha richiesto a gran voce di poter ascoltare l’audio tra Nasca e Pairetto e, nel concludere il suo ragionamento in merito, ha anche detto che se l’errore c’è stato, addirittura si potrebbe ripetere la gara.

Ecco il tweet di Caressa sul gol dubbio di Spezia-Lazio

Fabio Caressa ha definito il gol della Lazio vergognoso e inaccettabile. Ovviamente non ha nulla contro i biancocelesti, ma si riferisce alla situazione e in particolare all’utilizzo del VAR. Sul social network Twitter, ecco cosa ha twittato Caressa: “Inaccettabile quello che è successo in Spezia-Lazio. Una sola certezza avevamo sul Var ed era sul fuorigioco. O Pairetto è impazzito e ha ripreso il gioco senza aspettare il Var o al Var non si sono accorti che il portiere era fuori dalla porta”. Sicuramente i tifosi della Lazio non saranno contenti di queste dichiarazioni, ma siamo sicuri che capiranno che tutte queste polemiche non sono dovute al fatto in se, ma all’uso improprio e ogni volta diverso del VAR, che dovrebbe spegnere le polemiche anzichè alimentarle.