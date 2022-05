Trastevere-Sambenedettese, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale playoff Serie D

Domenica 29 maggio, alle ore 16, al “Trastevere Stadium”, si disputerà il match Trastevere-Sambenedettese, valido per la finale playoff del girone F di Serie D. Prima di scoprire dove vedere Trastevere-Sambenedettese in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Il Trastevere ha chiuso la stagione regolare al secondo posto con 59 punti (17 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte); la Sambenedettese, invece, è arrivata quarta con 55 punti (15 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte). Le due squadre accedono a questa finale dopo aver eliminato al primo turno rispettivamente Vastese (4-0) e Tolentino (0-1). In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari e in caso di ulteriore parità a vincere sarà la squadra meglio classificata.

Trastevere-Sambenedettese sarà diretta da Mauro Gangi di Enna, coaudiuvato da Davide Fedele di Lecce e Cosimo Schirinzi di Casarano.

Dove vedere Trastevere-Sambenedettese, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Trastevere-Sambenedettese, valido per la finale playoff del girone F del campionato di Serie D, al momento non verrà trasmesso in chiaro su Sportitalia. Gli aggiornamenti LIVE del match saranno disponibili sulle pagine social di entrambi i club.