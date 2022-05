Trastevere-Vastese 1-2: importante vittoria in rimonta degli abruzzesi (VIDEO HIGHLIGHTS)

Oggi pomeriggio al “Trastevere Stadium” si è disputato il match della 32.a giornata del campionato di Serie D (girone F) tra Trastevere-Vastese che ha vinto la vittoria in rimonta della squadra biancorossa per 2-1.

Primo tempo avaro di emozione con la squadra ospite che ha comandato più il gioco, ma con un’unica occasione importante, quando al 30′ Alonzi da ottima posizione ha tirato a botta sicura, ma Semprini era bravo a respingere la conclusione pericolosa. Per il resto gara molto tattica con parecchi falli da una parte e dall’altra.

Tutte le emozioni si sono registrate nella ripresa, con i romani che al 51′ passavano in vantaggio con un tiro lento ma angolato di Crescenzio che beffava Di Rienzo, poco reattivo in questa occasione. Gli abruzzesi non si perdevano d’animo e un minuto dopo sfioravano il pareggio da azione di calcio d’angolo, ma un salvataggio sulla linea ha fatto solo gridare alla rete. Al minuto 63, il pareggio arrivava su calcio di rigore per un fallo di Laurenzi su Lenoci: dal dischetto andava Ficarra che si faceva ribattere la conclusione centrale dall’estremo difensore, ma era lesto ad insaccare sulla ribattuta a due metri dalla porta. Passavano sei minuti e arrivava il sorpasso ospite, questa volta con Ficara che era bravo a giungere per primo sulla respinta di Semprini su un tiro da fuori di Monza.

Nell’ultima parta di gara il Trastevere cercava la rete del pareggio ma nonostante la pressione offensiva, non riusciva ad impensierire seriamente la difesa avversaria.

Con questa sconfitta il “Rione” rimane fermo al secondo posto con 57 punti e ora con un solo punto di vantaggio sul Tolentino (terzo e oggi fermato dal pareggio casalingo dalla Sambenedettese). mentre gli abruzzesi (49 punti) tornano in piena zona playoff (quinto posto insieme al Pineto).

Nel prossimo turno, in programma domenica 15 maggio (ore 16), il Trastevere sarà impegnata sul campo del Chieti, mentre la Vastese ospiterà il Porto d’Ascoli.

IL TABELLINO DEL MATCH:



TRASTEVERE: Semprini, Ilari, Laurenzi, Lo Porto, Tarantino (26’st Lapenna), Giordani, Sannipoli (29’st Chinappi), Crescenzo, Fioretti (29’st Santilli), Corsetti (22’st Macrì), Proia. A disp. D’Alessandro, Cesari, Calderoni, Cats, Madeddu. All. Mazza



VASTESE: Di Rienzo, Ceccacci, Diallo, Di Filippo, Altobelli, Allegra, Lenoci (41’st Marianelli), Sansoni (39’st Tancredi), Alonzi (4’st Alessandro), Ficara (26’st Stivaletta), Monza (36’st Pierpaoli). A disp. Di Feo, Corticchia, Petrucci, Pastore. All. D’Adderio

MARCATORI: 6’st Crescenzo (T), 18’st Ficara (V), 24’st Di Filippo (V)



NOTE: Espulso Lo Porto al 47’st per somma di ammonizioni. Semprini respinge un rigore a Ficara al 18’st. Ammoniti: Giordani, Ceccacci, Crescenzo. Angoli: 6-3. Recupero: 1’pt, 6’st

ARBITRO: Davide Santarossa (Pordenone)

ASSISTENTI: Antonio Aletta (Avellino) – Alessandro Marchese (Napoli)

Trastevere-Vastese, gli highlights