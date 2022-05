L’ex tecnico della Roma, Zeman, critica i risultati ottenuti dal nuovo allenatore dei giallorossi, José Mourinho. Zdenek, allenatore cecoslovacco, che oggi compie 75 anni, nell’ambiente è conosciuto anche per le sue famose stoccate. L’ultima è per Mourinho; Zeman contro Mou. Le sue parole oggi a Radio1.

Zeman contro Mou: “La Conference League è di basso livello”

L’ex tecnico del Foggia, ma anche allenatore tre le tante squadre di Lazio e Roma, oggi è tornato a parlare della “Magica“. Il boemo lo ha fatto lanciando delle frecciate all’allenatore portoghese.

Le parole di Zeman, rilasciate ad un’intervista al programma di Radio1, Un giorno da pecora: “Mourinho ha portato la Roma in finale di Conference League? E’ un segno del livello di quella coppa, che è molto basso”.

Non è una novità che Zeman sia contro Mourinho, l’ultima vicenda risale a qualche mese fa. Era il mese di marzo, l’ex tecnico giallorosso aveva criticato lo Special One che, a sua volta, aveva così risposto: “Non rispondo a chi ha vinto soltanto due Serie B”.

La Roma, che ha conquistato la finale di Tirana, che giocherà il prossimo 25 maggio contro il Feyenoord, resterà nella storia come un traguardo importante, considerando anche che si tratta della prima edizione. La formazione giallorossa è anche l’unica rappresentante italiana restata in corsa in una competizione europea, in quello che è stato un anno disastroso per le italiane.

Intanto, domani, ci sarà una conferenza stampa, José Mourinho si ritroverà davanti ai microfoni in vista del match contro il Venezia, chissà che non possa arrivare una nuova risposta a Zeman.