Albania-Israele, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Nations League

Venerdì 10 giugno, alle ore 20.45, all’ “Air Albania Stadium” di Tirana, l’Albania del C.T Edy Reja ospiterà Israele del C.T Alon Hazan, il match è valido per la 3.a giornata del Gruppo 2 della Lega B di Nations League. Prima di scoprire dove vedere Albania-Israele in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

Albania e Israele hanno 1 punto in classifica in virtù dei pareggi contro l’Islanda: la nazionale albanese ha pareggiato 1-1 in trasferta; quella israeliana 1-1 in casa. In questo gruppo era stata sorteggiata la Russia, poi sospesa dalla Uefa per le note vicende relative alla guerra in Ucraina.

Dove vedere Albania-Israele, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Albania-Israele, valevole per la 3.a giornata del Gruppo 2 della Lega B di Nations League, non sarà trasmesso in chiaro ma il match sarà visibile all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Inoltre sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.