Belgio-Olanda, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Nations League

Venerdì 3 giugno, alle ore 20.45, al “King Baudouin Stadium” di Bruxelles, il Belgio del C.T Roberto Martinez ospiterà l’Olanda del C.T Louis Van Gaal, il match è valido per la 1.a giornata del Gruppo 4 della Lega A di Nations League. Prima di scoprire dove vedere Belgio-Olanda in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

Il Belgio e l’Olanda sono inserite nel Gruppo 4 della Lega A con Polonia e Galles. Entrambe le squadre parteciperanno al prossimo Mondiale che si terrà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Il Belgio è inserito nel Gruppo F con Croazia, Canada e Marocco. L’Olanda, invece, farà parte del Gruppo A con Ecuador, Senegal e Qatar.

Dove vedere Belgio-Olanda, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Belgio-Olanda, valevole per la 1.a giornata del Gruppo 4 della Lega A di Nations League, non sarà trasmesso in chiaro ma il match sarà visibile all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Inoltre sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.