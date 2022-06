Belgio-Polonia, streaming e diretta tv in chiaro Mediaset o Sky? Dove vedere Nations League

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles si disputerà il match Belgio-Polonia, valevole per la seconda giornata di Nations League (Lega A, gruppo 4); nel turno inaugurale i padroni di casa hanno perso pesantemente contro l’Olanda per 4-1, mentre gli ospiti hanno sconfitto il Galles per 2-1.

Sono 19 i precedenti tra le due Nazionali con i polacchi avanti di misura per 7-6 e sei pareggi; l’arbitro della sfida sarà lo slovacco Ivan Kruzliak.

Belgio-Polonia, probabili formazioni

BELGIO (3-5-2): Mignolet; Alderweireld, Vertonghen, Boyata; Meunier, Tielemans, Dendoncker, De Bruyne, Carrasco; Mertens, Trossard.

POLONIA (4-3-1-2): Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik, Puchacz; Klich, Krychowiak, Zalewski; Zielinski; Lewandowski, Swiderski.

Dove vedere Belgio-Polonia in tv e streaming

Il match Belgio-Polonia sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre). Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

La sfida del “Re Baldovino” si potrà seguire anche tramite la finestra “Diretta Gol” su Sky Sport Football (ch. 203 del decoder Sky).

3 giugno 2022, Belgio-Olanda 1-4: i gol