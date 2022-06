Bosnia-Romania, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Nations League

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Stadion Bilino polje di Zenica si disputerà il match Bosnia-Romania, valevole per la seconda giornata di Nations League (Lega B, gruppo 3); nel turno inaugurale i padroni di casa hanno pareggiato 1-1 in Finlandia, mentre gli ospiti sono usciti sconfitti per 2-0 nella trasferta contro il Montenegro.

Sono quattro i precedenti tra le due Nazionali con la Romania avanti per 3-1 (nessun pareggio); l’arbitro della sfida sarà il tedesco Sascha Stegemann.

Bosnia-Romania, probabili formazioni

BOSNIA ERZEGOVINA (4-3-3): Sekic, Gazibegovic, Ahmedhodzic, Hadzikadunic, Kolasinac, Hadziahmetovic, Pjanic, Prcic, Stevanovic, Dzeko, Kurtic.

ROMANIA (4-3-3): Nita, Ratiu, Chiriches, Rus, Bancu, Olaru, Cristea, Marin, Ivan, Tanase, Mihaila.

Dove vedere Bosnia-Romania in tv e streaming

Il match di Nations League tra Bosnia-Romania non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle nazionali. L’incontro di Zenica però si potrà seguire tramite la finestra “Diretta Gol” su Sky Sport Football (canale 203 del decoder Sky).

3 giugno 2011, Romania-Bosnia 3-0: gli highlights