Calciomercato Genoa: dal Napoli in arrivo un gioiellino, ecco di chi si tratta

Il Genoa fa la voce grossa per Gianluca Gaetano. Il trequartista partenopeo, reduce da un’ottima stagione in prestito alla Cremonese, coronata da sette gol, cinque assist e la promozione in A dei grigiorossi, è seguito con interesse dal Genoa, per averlo a titolo temporaneo. Sulle sue tracce anche il Parma, che però al momento sembra essere in posizione di svantaggio rispetto alla società ligure. Se dovesse arrivare si tratterebbe di un gran colpo, e andrebbe a occupare la zona di campo più in sofferenza della squadra, chiamata a fronteggiare un campionato di Serie B da assoluta protagonista.

Ecco chi è il nuovo obiettivo di mercato del Genoa

Gianluca Gaetano, classe 2000, potrebbe essere il nuovo centrocampista offensivo del Genoa. Con il suo eventuale arrivo il Genoa potrebbe fare il salto di qualità nella fase di attacco a una squadra che lo scorso anno in Serie A è stata abbastanza sterile. Basterà ripetere il campionato che ha giocato lo scorso anno con la Cremonese per il 22enne giocatore napoletano. Napoletano non solo di nascita, Gianluca Gaetano è a tutti gli effetti un giocatore del Napoli, propietaria del suo cartellino. Il Napoli vorrebbe valutarlo in ritiro prima di prendere una decisione sul suo futuro. Ma il Genoa vorrebbe abbreviare i tempi e riuscire a chiudere l’accordo con il giocatore e con il Napoli prima possibile. Gianluca Gaetano, il nuovo gioiellino.