Calciomercato Lecce: trattativa avanzata con l’esterno della Juventus

Il Lecce, neo promosso in Serie A dopo lo splendido e vittorioso campionato cadetto concluso da poco, vuole provare ad essere una delle sorprese anche nella massima serie. Diverse le trattative in corso, soprattutto nei punti nevralgici del gioco, e una di queste riguarda l’esterno scuola Juventus. Il giocatore in causa è Gianluca Frabotta, esterno di difesa e all’occorrenza anche di centrocampo, classe 1999.

La trattativa Frabotta e i numeri del calciatore

Gianluca Frabotta è ad oggi ancora un giocatore della Juventus, ma è uno degli obiettivi primari del Lecce. Frabotta darebbe sostanza e qualità a un reparto che ne ha assoluto bisogno. Esploso con Pirlo nella Juventus, ha fatto benissimo nella sua prima stagione in Serie A, soprattutto nella fase iniziale. Un pò meno bene lo scorso anno con sole 2 presenze con la maglia del Verona. Occasione di riscatto importantissima anche per il calciatore, che verrebbe a Lecce più motivato che mai. Trattativa che si potrebbe e si dovrebbe concludere in maniera positiva e che sarebbe opportuna per entrambe le parti. Il Lecce avrebbe il giocatore che cerca e la Juventus farebbe crescere e giocare un suo talento. Non resta che attendere.