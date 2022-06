Calciomercato Milan: Lang in stand by, in pole-position un nome solo

Il Milan ha le idee chiare sul mercato e non vuole effettuare colpi avventati per poi pentirsene. Si ragiona per priorità. Per la trequarti sembrava fatta per Noa Lang dal Bruges, invece non è ancora così. O meglio, lo potrebbe diventare, ma prima la società rossonera vuole fare un serio tentativo per Charles De Ketelaere sempre dal Bruges. I rossoneri hanno fatto una scelta, ritenendo De Ketelaere più funzionale al gioco di Pioli. In secondo piano ma sempre nei pensieri del Milan c’è anche la pista che porta ad Asensio, già sondata qualche tempo fa. Ma al momento il borsino del mercato dice nell’ordine: De Keteleare, Lang e Asensio.

Alla scoperta di De Keteleare, sogno di mercato rossonero

Charles De Keteleare è un giocatore belga classe 2001, attualmente in forza al Bruges. Trequartista mancino, alto 1.92 è abile in entrambe le fasi e in possesso di un buon tiro. Il Milan e non solo è stato rapito dal suo talento e ora è in cima alle preferenze. Ma non sono solo i rossoneri a essere interessati, su di lui hanno messo gli occhi anche diversi club della Premier League. La trattativa non sarà semplice e la richiesta da parte del Bruges non è bassa: 40 milioni di euro per il suo cartellino. Il Milan ci proverà, ma non sarà una passeggiata. Sullo sfondo Lang, che per ora (fino a quando?) resta in stand-by, insieme alla suggestione Asensio. Nelle ultime ore si è parlato anche di Traorè del Sassuolo, che di milioni ne vuole 20 per il suo giocatore. Come tutti sappiamo, le vie del mercato sono infinite.