Calciomercato Milan: è fatta per il centrocampista olandese seguito da tempo

Il Milan e Noa Lang, un matrimonio che si doveva fare e un matrimonio che alla fine si farà. Noa Lang sarà un giocatore del Milan nella stagione 2022/23, manca solo l’ufficialità, ma sembrerebbe essere un dettaglio di poco conto. L’accordo tra le parti, il Milan e il Bruges è totale. Contratto quinquennale per il giocatore e 22 milioni di euro nelle casse della squadra belga. Un tassello importante che farà comodo a Stefano Pioli, soprattutto averlo a disposizione fin da subito, da inizio preparazione.

Ecco chi è Lang, il prossimo acquisto del Milan

Noa Lang è un centrocampista olandese classe 1999, ad oggi in forza al Bruges, dove milita dal 2020. E’ un centrocampista che preferisce agire nella zona centrale del campo, in particolare da trequartista. Al Milan farebbe comodo per dare una mano a Diaz (spesso impiegato in quella posizione di campo lo scorso anno) e rimpiazzare il partente Kessiè, anche lui impiegato in quel ruolo. Lang è comunque polivalente e può agire indistintamente in tutte e due le fasce di centrocampo, anche se è preferibile schierarlo a sinistra. Giocatore alto 1,80 all’occorrenza ha fatto anche la seconda punta. La parte di campo che a detta sua predilige è il ruolo di esterno sinistro avanzato. Per il Milan si tratterebbe di un investimento importante, anche economico, ma su un giocatore giovane che ha già giocato molto, e di sicura prospettiva. Vogliamo trovargli un difetto? Forse il carattere un pò troppo fumantino. Ma al Milan possono dormire sonni tranquilli, ci pensa Pioli.