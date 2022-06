Calciomercato Milan: dal Napoli potrebbe arrivare un centrocampista tuttofare, ecco chi è

Il Milan neo campione d’Italia prova a colmare con netto anticipo sull’inizio del calciomercato, i buchi o eventuali tali che si ritrova in rosa. Trattativa avviata o in fase di avvio con il Napoli per l’acquisto di Elmas, tuttofare di centrocampo e all’occorrenza quest’anno schierato anche in avanti. A mister Pioli farebbe molto comodo un giocatore duttile come il macedone, in grado di poter entrare a gara in corso e piazzarsi in ogni zona del campo. Praticamente un jolly preziosissimo da sfruttare.

La trattativa Milan-Napoli per Elmas

Eljif Elmas, giocatore macedone classe 1999, è arrivato in Italia via Fenerbache nel 2019. Acquistato dal Napoli, ad oggi ha effettuato 96 partite e realizzato 6 gol. Forte l’interesse del Milan per il suo acquisto, ma parlare di cifre al momento non è possibile, è ancora presto. Proprio Elmas lo scorso anno decise il match a San Siro realizzando il gol vittoria del Napoli contro il Milan, partita terminata 0-1. Al Milan arriverebbe un giocatore alla Rade Krunic, per intenderci, uno di quelli che piacciono tanto agli allenatori. Chiedere info a Luciano Spalletti in merito. Sappiamo bene che il calciomercato è ancora lontano, ma sappiamo anche che le trattative si preparano in anticipo. Questa sembra essere una di quelle.