Calciomercato Roma: dal Real Madrid potrebbe arrivare un forte centrocampista

Francisco Roman Alcoron Suarez, o meglio conosciuto come Isco potrebbe arrivare alla Roma dal Real Madrid. Il 30enne centrocampista spagnolo dal prossimo 30 giugno sarà libero di firmare a parametro zero per qualsiasi club. E la Roma si fa avanti con molto interesse ed entusiasmo, chissà se arriverà la risposta affermativa da parte del fortissimo centrocampista ormai ex Real. Ovviamente non solo la Roma sulle sue tracce, ma anche Valencia e Siviglia sono interessate a lui, e sono situazioni che sicuramente potrebbero dare fastidio ai giallorossi in chiave mercato.

Ecco Isco in tutti i suoi dettagli

Isco è un giocatore fortissimo che ha fatto la fortuna sia del Real Madrid che della nazionale spagnola nel recente passato. Con la maglia dei blancos con cui milita dal 2013 ha totalizzato 239 partite realizzando 34 gol. Se arrivasse a Roma diventerebbe un giocatore importantissimo nel gioco di Mourinho e sarebbe sicuramente super acclamato dai tifosi. Si porterebbe dietro tanta tanta esperienza anche a livello internazionale. La trattativa con il giocatore è in corso, e sembra anche ben avviata, ma come detto in precedenza, in patria non mollano la presa su di lui, per cui non sarà facile spuntarla. I giallorossi lo vorrebbero anche in virtù del quasi scontato addio di Mkhitaryan.