Cassano non è mai banale e consiglia all’Inter il calciomercato da seguire

Antonio Cassano, nell’ultima puntata della ormai celebre Bobo TV, si esprime sul prossimo mercato dell’Inter e si riseva di dare qualche consiglio in merito. Come al solito, l’ex giocatore della Roma non è mai banale e infatti non le manda a dire. Si parte con un super consiglio per l’attaccante da acquistare, anche se non si tratta di uno sconosciuto, ma di un bomber vero: Luis Suarez. Ecco le sue parole: “Suarez io lo porterei nella mia squadra del cuore, l’Inter. Due anni di contratto e via. Il primo anno all’Atletico ha fatto il capocannoniere e ha vinto la Liga, in Italia Suarez fa una valanga di gol”. Difficile dargli torto in questo caso.

Antonio Cassano consiglia il prossimo reparto offensivo dell’Inter

Antonio Cassano dopo aver consigliato Luis Suarez come bomber di razza, anzichè il tanto vociferato Lukaku, continua a dare consigli sul reparto offensivo dei nerazzurri. Ecco le sue altre dichiarazioni in merito: “Manderei via Correa e terrei Sanchez perché ne sono innamorato. Se però vuoi fare un investimento vai su Dybala, anche se io non lo prenderei. Marotta ha già fatto un disastro mandando via Perisic, il più forte. Se vendi anche Lautaro poi devi dire che lotti per il quarto posto perché ti ritrovi con Dybala, Correa e Dzeko”. Dicevamo mai banale Cassano, e mai scontato aggiungerei. Questo comunque il suo rispettabilissimo pensiero, senza mezze misure. Antonio Cassano è così anche da opinionista: o si ama o si odia.