Croazia-Francia, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Nations League

Lunedì 6 giugno, alle ore 20.45, allo “Stadion Poljud” di Spalato, la Croazia del C.T Zlatko Dalic ospiterà la Francia del C.T Didier Deschamps, il match è valido per la 2.a giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Prima di scoprire dove vedere Croazia-Francia in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

Croazia-Francia è un remake della finale dei Mondiali del 2018 quando i transalpini s’imposero per 4-2 sui croati. Entrambe le nazionali sono partite con una sconfitta in questa terza edizione di Nations League: la Croazia è stata sconfitta 0-3 dall’Austria; la Francia, invece, ha perso per 1-2 contro la Danimarca.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA-FRANCIA

CROAZIA (4-2-3-1): Ivusic; Juranovic, Caleta-Car, Pongracic, Sosa; Brozovic, Kovacic; Pasalic, Modric, Brekalo; Kramaric. C.T: Dalic.



FRANCIA (3-4-2-1): Lloris; Pavard, Saliba, L. Hernandez; Coman, Kanté, Tchouameni, T. Hernandez; Griezmann, Nkunku; Benzema. C.T. Deschamps.

Dove vedere Croazia-Francia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Croazia-Francia, valevole per la 2.a giornata del Gruppo 1 di Nations League, sarà trasmesso in chiaro sul Canale 20. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio Mediaset Play o andare sul sito di SportMediaset. Questo match sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now.