Danimarca-Croazia, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Nations League

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Parken di Copenaghen, si disputerà il match Danimarca-Croazia, valevole per la terza giornata di Nations League (Lega A, gruppo 1); le due squadre dopo 180 minuti i danesi sono al primo posto a punteggio pieno grazie ai successi su Francia e Austria, mentre i croati sono ultimi con un solo punto frutto del pareggio contro i transalpini.

Sono sei i precedenti tra le due Nazionali, con gli ospiti in vantaggio per 3-2 e un pareggio; l’arbitro della sfida sarà il polacco Bartosz Frankowski.

Danimarca-Croazia, probabili formazioni

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Kristensen, Andersen, Nelsson, Vestergaard, Mæhle; Eriksen, Højbjerg, Delaney; Cornelius, Skov Olsen.

CROAZIA (4-3-3): Livaković; Juranović, Erlić, Vida, Barišić; Modrić, Kovačić, Brozović; Pašalić, Kramarić, Oršić.

Dove vedere Danimarca-Croazia in tv e streaming

Il match di Nations League tra Danimarca-Croazia non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle nazionali. L’incontro di Copenaghen però si potrà seguire tramite la finestra “Diretta Gol” su Sky Sport Football (canale 203 del decoder Sky).

