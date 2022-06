Calciomercato Inter: ecco chi sono i tre nomi pronti per sostituire Dumfries in partenza

Denzel Dumfries in partenza per l’Inter, direzione Bayern Monaco o Manchester United. Due top club europei interessati all’acquisto del giocatore olandese classe 1996, dopo l’ottima stagione disputata lo scorso anno con la maglia nerazzurra, dove ha collezionato 33 partire, segnando 5 reti. L’Inter non vuole farsi trovare impreparata e si cautela con un mazzo di nomi che segue con interesse, per l’esattezza 3. Provengono tutti dalla Serie A e si tratta di Singo del Torino, Lazzari della Lazio e addirittura Cuadrado della Juventus.

Singo favorito per sostituire Dumfries, ma piacciono anche Lazzari e Cuadrado

Dumfries potrebbe partire per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro e l’Inter potrebbe investire parte di questo tesoretto verso i tre giocatori sopra citati. La pista più calda al momento sembra portare verso Torino, con esattezza da Wilfred Singo, esterno classe 2000, proveniente da un campionato interessantissimo e quello più vicino a Dumfries sotto tutti i punti di vista. La seconda opzione si chiama Manuel Lazzari. Il 28enne giocatore duttile e continuo della Lazio è molto stimato da mister Simone Inzaghi, che lo conosce bene e lo vorrebbe in rosa. Ultimo nome che si è aggiunto è quello di Cuadrado dalla Juventus, che stenta a trovare un nuovo accordo con i bianconeri e potrebbe essere un’opportunità per l’Inter. Nerazzurri che dunque vanno per ora dritti su Singo, anche se il Torino spara alto, 20 i milioni richiesti per l’esterno. Al momento l’Inter non se li può permettere, ma se dovesse partire Dumfries le valutazioni sarebbero diverse.