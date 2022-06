Finalissima, probabili formazioni Italia Argentina: l’ultima di Chiellini sarà contro Messi

Probabili formazioni Italia Argentina: verso il match

Questa sera a Wembley andrà in scena la prima edizione della “Finalissima”, una sfida tra la squadra Campione d’Europa contro la squadra Campione del Sud America. Stiamo parlando dell’Italia di Roberto Mancini e l’Argentina di Lionel Scaloni. Lo stadio è lo stesso in cui l’Italia la scorsa estate ha vinto l’Europeo in finale contro l’Inghilterra (salvo poi mancare clamorosamente la qualificazione ai prossimi Mondiali). L’Argentina invece, dopo aver battuto in finale di Coppa America il Brasile, si candida come una delle pretendenti alla vittoria del Mondiale. Sarà una sfida ad alto livello, tra giocatori che si conoscono ed hanno giocato in Italia come Molina, Romero, De Paul e Lautaro Martinez. Mancini in conferenza è stato chiaro: questa partita sarà la chiusura di un ciclo, ovvero quello del gruppo che ha vinto l’Europeo, mentre da mercoledì in avanti il CT dell’Italia cercherà di lanciare nella mischia giovani talenti che finora non hanno trovato molto spazio.

Probabili formazioni Italia Argentina: le scelte di Mancini e Scaloni



QUI ITALIA – Mancini vorrà rendere omaggio ai vincitori dell’Europeo, schierano nell’11 titolare più o meno gli stessi azzurri presenti nella finale di Wembley. In porta ci sarà Donnarumma. Di Lorenzo ed Emerson Palmieri saranno i terzini (con Spinazzola pronto ad entrare a partita in corso), mentre al centro della difesa sarà “l’ultimo ballo” della coppia Bonucci-Chiellini che ci ha accompagnati per moltissimi anni (il capitano Giorgio Chiellini ha di fatto annunciato che questa sarà la sua ultima partita in maglia azzurra). A centrocampo ci saranno Pessina, Jorginho e Barella. Il tridente sarà composto da Bernardeschi, Belotti e Raspadori.



QUI ARGENTINA – Scaloni schiererà la sua Argentina a specchio, anch’essa con un 4-3-3. In porta ci sarà Emiliano Martinez. In difesa spazio a Molina, Romero, Otamendi ed Acuna. A centrocampo De Paul, Rodriguez e Lo Celso. In avanti il tridente composto da Messi, Lautaro e Di Maria.

Probabili formazioni Italia Argentina: lo schieramento in campo

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. All.: Mancini.

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro, Di Maria. All.: Scaloni.