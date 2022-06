Genoa: ecco chi parte e chi resta per essere protagonista nel campionato di Serie B

Il nuovo Genoa targato Serie B sta nascendo. Per ora non sono tante le certezze, si tratta pur sempre di una squadra in costruzione, ma un’idea precisa c’è, ed è quella di tornare nella massima serie il prima possibile. Per farlo c’è bisogno di programmazione e di equilibrio in tutte le zone del campo, anche perchè questo campionato di Serie B sembra essere un campionato di Serie A2. Oltre alla zona offensiva, che era quella più in difficoltà nella passata stagione, ci saranno delle novità anche nel reparto difensivo, che sarà il primo ad essere sistemato.

I nomi dei giocatori del Genoa che partiranno e chi rimarrà

La rosa del Genoa del prossimo anno si va pian piano definendo, ecco in che modo. Nel reparto difensivo, dei nove elementi in organico nell’ultimo campionato, solo Bani, Hefti e Czyborra potrebbero restare. Ostigard, la scelta più azzeccata e di valore sul mercato di gennaio, andrà in scadenza a fine mese e potrebbe essere ceduto a qualcuno in Serie A, come Vasquez del resto. La situazione di Maksimovic, con contratto in scadenza nel 2025 è tutta da valutare. Vanheusden e Calafiori hanno già lasciato il Genoa, mentre il Toronto flirta ancora con Criscito. Rimarrà o partirà Criscito? Questo dubbio non si scioglierà presto. Un nome nuovo ma non troppo sul mercato? Il ritorno, probabile, di Masiello. Il restyling del Genoa partirà dalla difesa e poi si ragionerà anche sulla zona offensiva, soprattutto il reparto attaccanti. Seguiranno aggiornamenti. Per ora priorità alla difesa, la zona di campo migliore della squadra di Blessin dello scorso anno.