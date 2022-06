Il Genoa è in buone mani, ecco chi sarà il sostituto di Sirigu

Il Genoa, che vuole risalire immediatamente dalla Serie B alla Serie A, sta cercando soluzioni di qualità, che permetterebbero una pronta ripartenza. Una di queste la sta trovando in porta. Il numero 1 della passata stagione Sirigu è in uscita, al suo posto in arrivo un ex Brescia. Si tratta di Jesse Joronen, portiere finlandese classe 1993, che insieme a Semper difenderà i pali della porta genoana.

Ecco chi è il nuovo portiere del Genoa

Jesse Joronen, in arrivo dal Brescia, dove sta militando dalla stagione 2019, sarà il nuovo portiere del Genoa. Con la maglia bresciana Joronen ha totalizzato ben 103 presenze, in precedenza ha militato nel Copenaghen. Il portiere finlandese è dotato di una buona reattività e abile nel parare i calci di rigore, dettaglio di non poca rilevanza. Arriverà per sostituire un totem come Sirigu e siamo sicuri lo farà al meglio. Importante nella stagione della ripartenza per il Genoa trovare una sicurezza, a partire dal portiere, una figura che sappia dare fiducia a tutto il reparto. E quindi la prossima stagione saranno Joronen e Semper a difendere i pali del Genoa, pronto per ben figurare in Serie B. Diciamo che ben figurare è dire poco, molto poco, si farà di tutto per tornare nella categoria che più gli compete.