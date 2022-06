Germania-Inghilterra, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Nations League

Martedì 7 giugno, alle ore 20.45, all’ “Allianz Arena” di Monaco di Baviera, la Germania del C.T Hans-Dieter Flick ospiterà l’Inghilterra del C.T Gareth Southgate, il match è valido per la 2.a giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League. Prima di scoprire dove vedere Germania-Inghilterra in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

Nella prima giornata di Nations League la Germania ha ottenuto un pareggio contro l’Italia per 1-1 al “Dall’Ara” di Bologna; l’Inghilterra, invece, ha perso 1-0 contro l’Ungheria nel match che si è giocato alla “Puskas Arena” di Budapest.



PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA-INGHILTERRA



GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Henrichs, Sule, Rudiger, Kehrer; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Werner. C.T: Flick.

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Coady, Maguire; Alexander-Arnold, Rice, Bellingham, Justin; Mount, Kane, Bowen. C.T: Southgate.

Dove vedere Germania-Inghilterra, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Germania-Inghilterra, valevole per la 2.a giornata del Gruppo 3 di Nations League, non sarà trasmesso in chiaro ma il match sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now. Inoltre sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.