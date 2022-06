Ibrahimovic rinnova: stipendio simbolico e amore eterno al Milan

Zlatan Ibrahimovic rinnova con il Milan. Lo svedese ha deciso di restare e rinnovare ancora per un anno il suo contratto con i rossoneri. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, e la prossima settimana ci sarà l’incontro tra le due parti per definire i dettagli.

Ibrahimovic rinnova: settimana prossima l’incontro

L’attaccante svedese, che il prossimo 3 ottobre spegnerà 41 candeline, ha ancora la grinta e la forza giusti per continuare a giocare. Secondo le indiscrezioni riportare dal quotidiano, il giocatore potrebbe firmare un accordo con una parte fissa a cifre simboliche e una parte più consistente legata ai risultati personali e di squadra. L’incontro con il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara dovrebbe avvenire la prossima settimana.

L’offerta per il nuovo rinnovo sarà sicuramente al ribasso rispetto ai 7 milioni di euro guadagnati in quest’ultima annata. Al termine della stagione dovrebbe giungere il momento del ritiro e a quel punto si discuterà di un ruolo nella società. Più probabile un inserimento nello staff tecnico rispetto a quello dirigenziale.

Ibrahimovic si è operato al ginocchio due settimane fa, il recupero non sarà breve (7-8 mesi), l’ex Inter e Juve non dovrebbe scendere in campo prima del 2023, ma con Ibra tutto è possibile; la tenacia che lo caratterizza è davvero unica, soprattutto pensando a quanto ci ha dimostrato in passato.