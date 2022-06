Inter, Marotta: “Lukaku arriva stasera a Milano”

L’ad dell’Inter Beppe Marotta si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni di mercato al termine dell’evento per il Ricordo di Candido Cannavò. Il dirigente nerazzurro, infatti, ha definito vicina alla chiusura la trattativa per Romelu Lukaku, chiarendo invece che per Dybala, in questo momento, la situazione appare essere più complessa.

Conto alla rovescia, quindi, per il ritorno all’Inter di Romelu Lukaku. Operazione ormai definita, a Milano si preparano all’arrivo dell’attaccante belga.

Su Lukaku – “Quando arriva? Penso stasera. Giudizio sull’operazione Lukaku? Innanzitutto voglio ringraziare il lavoro svolto da Ausilio e Baccin, insieme abbiamo fatto tanti sondaggi. Siamo nella fase in cui dobbiamo fare sintesi e dobbiamo cercare di ufficializzare quelle che saranno le nuove operazioni. Sono giorni operativi e nel giro di poco sicuramente arriveremo a diverse conclusioni.

Stiamo lavorando molto per allestire una squadra competitiva, l’Inter è una grande società con un palmares ricco di successi e con tanti trofei conquistati. Abbiamo milioni e milioni di tifosi e credo meritino davvero una squadra all’altezza di questo”.