Islanda-Albania, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Nations League

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík si disputerà il match Islanda-Albania, valevole per la seconda giornata di Nations League (Lega B, gruppo 2); nel turno inaugurale gli islandesi hanno pareggiato 2-2 in Israele, mentre gli albanesi non hanno giocato la loro gara contro la Russia, per via del conflitto tra russi e ucraini.

Sono sette i precedenti che vedono i padroni di casa in vantaggio per 4-3 e nessun pareggio; l’arbitro della sfida sarà l’inglese Craig Pawson.

Islanda-Albania, probabili formazioni

ISLANDA (4-3-3): Runarsson, Sampsted, Bjarnason, Gretarsson, Magnusson, Helgason, Bjarnason, Haraldson, Thorsteinsson, Gudjonsen, Sigurdson. CT: Vioarsson.

ALBANIA (3-5-2): Strakosha, Djimsiti,, Kumbulla, Ismajli, Hysaj, Ramadani, Asllani, Cekici, Roshi, Manaj, Broja. C.T.: Reja.

Dove vedere Islanda-Albania in tv e streaming

Il match di Nations League tra Islanda-Albania non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle nazionali.