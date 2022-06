Juve-Cambiaso, il terzino a un passo dai bianconeri: affare in chiusura

Andrea Cambiaso, esterno sinistro del Genoa, reduce da un’ottima annata nonostante la retrocessione in Serie B, sarà un nuovo giocatore della Juventus. L’esigenza è quella di rinforzare la fascia sinistra della difesa, dove né Alex Sandro né Pellegrini offrono garanzie, tanto che potrebbero partire entrambi. E con una doppia uscita il ds bianconero Federico Cherubini potrebbe accelerare anche su Emerson Palmieri, oltre che su Cambiaso.

Juve-Cambiaso: i dettagli

Come dichiarato da Alfredo Pedullà, per Cambiaso è pronto un contratto quadriennale, con possibile opzione, per quella che sarà la prima, vera, svolta della sua giovane carriera. Ormai siamo in pieno countdown e si attende soltanto il momento delle visite mediche, con relativa ufficialità dell’operazione.

Il club ligure valuta Andrea Cambiaso 10 milioni di euro, ma nell’operazione sarà inserito il cartellino di Dragusin che tanto piace al Grifone e che permetterà alla Juve di limitare l’esborso economico. Il Grifone avrà un conguaglio di 3,5 milioni. Tra i due club si è parlato anche del trequartista Michele Besaggio, classe 2002.