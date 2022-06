Juventus, Balzarini: “Ecco perché i bianconeri hanno scaricato Bernardeschi”

Arrivato dalla Fiorentina con grande fervore l’amore tra Federico Bernardeschi e la Juventus ha fatto fatica a sbocciare del tutto, anche se nell’ultimo periodo il rapporto sembrava essersi finalmente consolidato. Tuttavia, il fantasista della Nazionale, dopo aver parlato con la dirigenza, ha deciso di non rimanere a Torino e in comune accordo con la società non rinnoverà il contratto e potrà accordarsi con qualunque altro club che potrà ingaggiarlo a parametro zero a partire dal prossimo 30 giugno.

Gianni Balzarini, giornalista Mediaset legato alla Juventus, ha chiarito a Radio Kiss Kiss i motivi che hanno portato alla separazione tra Bernardeschi e i bianconeri: “Conosco molto bene Federico Bernardeschi, ho un ottimo rapporto con lui: è una persona molto seria, garbata. Perché la Juventus lo ha scaricato? Il calciatore guadagnava circa 4.5 milioni di euro a stagione la Vecchia Signora riteneva tale cifra eccessiva. Ma non c’è stata trattativa tra la società e il calciatore per il rinnovo. La Juventus non era interessata a tenerlo.

Sarebbe un grande colpo per il Napoli, Luciano Spalletti saprebbe come rivalutare Bernardeschi. Il giocatore sa inoltre che quella del club campano sarebbe l’ultimo treno importante della sua carriera e non vorrebbe farselo scappare. Ora non so se la trattativa col Napoli si sia o meno raffreddata, ma sono convinto che l’approdo dell’esterno nel capoluogo campano sarebbe un affare sia per i partenopei che per lo stesso calciatore“.