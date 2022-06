Calciomercato Juventus: dalla Spagna potrebbe tornare una punta conosciuta

Ebbene si, Alvaro Morata potrebbe tornare ancora una volta alla Juventus. In teoria se tornasse non si tratterebbe di un vero e proprio ritorno, poichè la punta non è mai andato via, ma tecnicamente e anche praticamente Morata ad oggi è a tutti gli effetti un giocatore dell’Atletico Madrid. Ragion per cui la dirigenza juventina, con Federico Cherubini in primis è partita per questo summit di mercato, anche se la soluzione non sarà immediata.

Morata-ter alla Juventus, si può fare

Morata-ter alla Juventus. Si può fare ma non sarà facile e nemmeno veloce. La società bianconera lo vuole riscattare, ma ovviamente vuole negoziare il prezzo. Morata è arrivato alla Juventus due estati fa con la formula del prestito con diritto di riscatto. I bianconeri hanno già speso 20 milioni in queste due stagioni e dovrebbero aggiungerne altri 35 per trattenerlo, perché questa è la cifra stabilita con gli spagnoli. Il giocatore vorrebbe rimanere alla Juventus, parere positivo che però dovrà sempre passare dalla società detentrice del suo cartellino. Dicevamo, situazione che si potrebbe sbloccare, ma al momento c’è una notevole discrepanza tra le parti. L’Atletico Madrid chiede 35 milioni di euro, la Juventus ne offre 15 (più bonus). Finora non ci sono state aperture da parte degli spagnoli, anche se considerano Morata fuori dal progetto. Possibile che si vada ben oltre il 30 giugno, quando scadrà il prestito. Riuscirà la Juventus a convincere gli spagnoli? Vedremo.