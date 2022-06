Juventus: rinnovo di contratto fino al 2025 per un difensore

La Juventus ha trovato l’accordo con Mattia De Sciglio per il rinnovo del contratto. Il difensore, in scadenza il 30 giugno, sta per firmare il rinnovo che lo legherà ai bianconeri fino al 2025. Non sarà Chiellini (in foto), ma De Sciglio è per la Juventus e soprattuto per Allegri, una pedina fondamentale nello scacchiere completo della squadra. Ragion per cui si è arrivati di comune accordo a questo prolungamento di contratto. Manca solo la firma, ma dovrebbe trattarsi di un dettaglio.

De Sciglio e la Juventus, una storia destinata a continuare

Mattia De Sciglio e la Juventus rimarranno insieme fino al 2025. Questo matrimonio continuerà, con la volontà di entrambe le parti. Il giocatore vuole continuare a far bene e, perchè no anche di migliorare il suo rendimento, la società e il mister lo vogliono perchè lo ritengono affidabile, costante e ormai esperto, oltre che un pupillo di Allegri. Con la maglia bianconera dall’estate del 2017, De Sciglio ha disputato 91 partite, realizzando anche 2 reti. Tolta l’esperienza in Francia, in prestito all’Olympique Lione (stagione 2020/2021), il terzino ha appena concluso la sua quarta stagione in bianconero, in cui è stato utilizzato 29 volte tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa. Ma non siamo ai titoli di coda, anzi, siamo al rinnovo della storia tra De Sciglio e la Juventus.