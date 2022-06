Calciomercato Lazio: dal Verona in arrivo due ottimi giocatori

La Lazio prenota un centrocampista e un difensore che tutti vorrebbero acquistare, entrambi dal Verona. Si tratta di Ivan Ilic e Nicolò Casale. Trattativa che potrebbe andare in porto per entrambi i calciatori, sfruttando i buoni rapporti che intercorrono tra la Lazio e l’Hellas Verona, in particolare tra i 2 presidenti. Sicuramente a mister Sarri farebbe più comodo un difensore, ma se dovessero arrivare entrambi sarebbe una cosa molto gradita.

Ecco i prezzi di Casale e Ilic dal Verona

La Lazio ci prova seriamente a fare il doppio acquisto e il Verona fissa il prezzo. Per portare a casa i due gioiellini serviranno 28 milioni di euro totali. I veneti chiedono nel dettaglio 10 milioni di euro per Casale e 18 milioni di euro per Ilic. Casale si potrebbe prendere con un prestito da 2 milioni, spalmando poi i restanti 8 su rate annuali. Ilic potrebbe essere preso con un prestito leggermente più oneroso (3 milioni), pagando anche qua la differenza in rate annuali. I due ovviamente non interessano solo alla Lazio che però potrebbe sfruttare il fatto di essersi mossa con netto anticipo e l’amicizia dei 2 presidenti. Sullo sfondo anche un altro interesse, sempre dal Verona, questa volta riguarda l’attacco. Nel mirino Simeone, attaccante che farebbe molto ma molto comodo ai biancocelesti. Su di lui per ora solo voci di corridoio, come si suol dire.