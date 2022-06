Lukaku-Inter, è ufficiale: “Sembra impossibile che io sia di nuovo qui”

Finalmente è arrivata l’ufficialità: Romelu Lukaku torna all’Inter in prestito per la stagione 2022/2023, dopo solo un anno da quel doloroso addio che aveva sconvolto i tifosi nerazzurri. E il Belga ha già rilasciato la prima intervista da neo attaccante nerazzurro.

“La speranza è di fare meglio di prima”

Queste le prime parole di Lukaku ai canali ufficiali nerazzurri subito dopo l’annuncio ufficiale del suo ritorno all’Inter: “La mia storia qui, con questa maglia, questi tifosi e insieme ai miei compagni, è stata bellissima, quindi sono molto emozionato di essere ritornato qui. Ora spero di fare ancora meglio rispetto alle mie precedenti stagioni qui”.

“L’Inter è rimasta casa mia anche quando ero a Londra”

Il Belga si sofferma su quanto detto con Zhang e sul suo rapporto con Milano: “Col presidente ci siamo detti quanto sembri impossibile che io sia nuovamente qui, e lo ringrazio per aver reso possibile tutto ciò. Milano e l’Inter sono la mia casa, la mia famiglia è stata benissimo qui, tanto che quando mi ero trasferito al Chelsea avevo deciso di non vendere la mia casa di Milano, questo vorrà pur dir qualcosa no?”.

“I miei compagni mi hanno spinto a tornare”

“Per tutta la scorsa stagione mi sono sentito con i miei compagni nerazzurri” – commenta ancora l’attaccante Belga – “E’ merito loro se sono tornato, lo hanno voluto tanto. Sono la mia famiglia, i miei fratelli, e ora voglio aiutarli a raggiungere qualcosa di importante”.

“Non vedo l’ora di lavorare con mister Inzaghi”

Non potevano mancare due parole sul suo nuovo allenatore all’Inter: “Con mister Inzaghi ci siamo sentiti spesso, e adesso non vedo l’ora di lavorare insieme a lui. La sua Inter ha giocato a livelli altissimi, ha vinto due trofei e ha sfiorato lo scudetto. Ora dobbiamo semplicemente continuare su questa strada cercando la sfida con le nostre avversarie”.

“Voglio riconquistare la fiducia dei tifosi”

Per concludere un messaggio ai tifosi nerazzurri: “Sono qui per loro, voglio riportare l’Inter dove merita. Proverò in tutti i modi a riconquistare la fiducia dei miei tifosi e cercherò di dargli tante gioie e tante vittorie. Non sono un individualista, penso alla squadra, e farei di tutto per far vincere l’Inter“.