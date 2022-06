Lukaku-Inter, il Chelsea dice sì: ma solo in scambio con un big

L’affare Lukaku-Inter non sembra poi così impossibile, almeno stando alle ultime novità che arrivano dalla Gazzetta dello Sport. Il ritorno di Big Rom potrebbe essere più semplice del previsto, o forse no.

Lukaku-Inter, il Chelsea dice sì, ma vuole qualche big nerazzurro

L’attaccante belga dopo l’addio all’Inter per esaudire il suo grande sogno, di giocare al Chelsea, si è ritrovato in un incubo. Una stagione da dimenticare, rapporti rotti anche con l’allenatore e ambiente ostile. L’unica cosa che adesso desidera è quella di andare via. Tutti stanno lavorando per trovare una soluzione adatta.

La società lombarda sicuramente non ha i soldi per acquistare di nuovo il suo ex big; d’altra parte i Blues non hanno intenzione di darlo in prestito. Nelle ultime ore è spuntata una nuova alternativa: scambio con un giocatore o più di uno. Al di là di de Vrij, al Chelsea potrebbero interessare soprattutto Bastoni e Skriniar, viste le perdite nel pacchetto difensivo. Ma pure Barella e Lautaro possono essere dei profili interessanti per gli inglesi.

Sembra essere l’unica alternativa per non mettere le mani alle casse nerazzurre, ma allo stesso tempo significa perdere qualche altro pilastro della grande struttura della Beneamata, frutto di tanto lavoro e sacrifici in questi ultimi 3 anni.