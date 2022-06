Milan e Juventus sulle tracce del bomber del Liverpool in uscita, chi la spunterà?

Milan e Juventus potrebbero dar vita a un testa a testa di mercato sull’acquisto di un bomber in uscita dal Liverpool. Stiamo parlando di Roberto Firmino, giocatore 31enne dei Reds. Notizia dell’ultimora e situazione imprevedibile fino a qualche giorno fa. Possibilità che invece si è venuta a creare con l’arrivo di Darwin Nunez al Liverpool dal Benfica, trattativa da circa 100 milioni di euro. Con questo nuovo acquisto, Firmino vedrebbe ridursi notevolmente il minutaggio in campo e preferirebbe fare le valigie. Su di lui due squadre italiane, il Milan e la Juventus, che andrebbero a intraprendere una trattativa importante anche economicamente.

Fissato il prezzo di mercato di Firmino dal Liverpool

Roberto Firmino andrà via dal Liverpool, che però non lo svenderà, anzi ha fissato il prezzo di mercato. Per acquistare Firmino serviranno 80 milioni di euro. Questa è la richiesta iniziale del Liverpool. Che poi si possa trattare o si potranno inserire delle contropartite tecniche questo non è ancora possibile saperlo. Per ora la notizia è che Firmino è in uscita, e che su di lui ci sono il Milan e la Juventus. La eventuale trattativa non sarà semplice ne rapida, ma la possibilità esiste. Roberto Firmino ha 31 anni ed è al Liverpool dal 2015, dove ha disputato 225 gare con questa maglia. Forse è arrivato il momento di cambiare aria, l’Italia lo aspetta.