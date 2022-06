Milan, offerta a Zaniolo: ecco la risposta della Roma

Si scaldano i motori del calciomercato, cerca grandi rinforzi anche il Milan, offerta a Zaniolo messa sul tavolo. Il 22enne è uno degli obiettivi primari della società rossonera.

Milan, offerta a Zaniolo, ma la Roma dice “No”

Il Milan ha cambiato proprietà e non si è ancora ben capito il futuro di Paolo Maldini e Massara. Nell’attesa, i dirigenti, continuano a lavorare intensamente al mercato. I due hanno appena chiuso la trattativa con Origi del Liverpool, svincolatosi a parametro zero. Adesso bisogna pensare al giocatore della Roma. La voglia di portare Zaniolo a Milanello è sempre stata forte, adesso si aspetta soltanto l’assestamento della società per capire bene come muoversi.

Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, il Milan ha avanzato una proposta alla Roma da 25-30 milioni più il cartellino di Alexis Saelemaekers. La prima risposta è stata negativa, un secco “No” dai capitolini. La società capitolina non vuole perdere il man of the match della finale di Conference League, ma tutto dipenderà anche dall’esito delle trattative per il rinnovo. Il numero 22 dei giallorossi ha un contratto in scadenza nel 2024. In caso di fumata nera, nelle prossime settimane a Trigoria potrebbero aprire ad una cessione di Zaniolo. Il valore attuale di mercato del giocatore è intorno ai 60 milioni di euro.