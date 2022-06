Milan, rivoluzione e tanti colpi di mercato da mettere a segno: 4 nuovi nomi

Grandi novità al Milan, rivoluzione e tanti colpi di mercato da mettere a segno nei prossimi mesi. Il cambio di società porterà cambiamenti su tutti i fronti; l’ambiente rossonero è già in pieno fermento per la vittoria scudetto, ma anche per continuare a cavalcare l’onda del successo.

Milan, rivoluzione e tanti colpi di mercato da mettere a segno: ecco 4 nuovi nomi

Il Milan ha le idee chiare su quello che saranno le linee strategiche sul mercato. Con l’arrivo di RedBird il club lombardo punta a regalare 4-5 rinforzi a Stefano Pioli. Stando a quanto riportato da Gazzetta dello Sport, i nomi che più interessano ai rossoneri sono quattro, e le trattative non sono impossibili. La dirigenza potrebbe mettere a segno i colpi in breve tempo.

Il primo nome è Origi, giocatore del Liverpool, classe ’95, attualmente 27 anni. Il Milan lo ha ritrovato davanti due volte in questa ultima stagione (Champions League). All’andata ha disegnato un grandioso assist per Salah; poi ha segnato al ritorno, a San Siro. Poi c’è Noa Lang del Club Brugge, ha 22 anni e un prezzo abbastanza alto, 20-25 milioni di euro, ma li vale tutti. Può essere utilizzato come esterno, falso 9 ed è un ottimo fantasista.

Charles de Ketelaere è jolly che tutti dovrebbero avere nella propria squadra. Un fantasista che fa da seconda punta, ha 21 anni e negli ultimi 3 è stato campione del Belgio con la sua squadra: Club Brugge. Con il suo club ha un contratto fino al 2024, ma Maldini e Massara lo hanno inserito negli obiettivi di mercato. Il suo valore: 30-35 milioni di euro.

Per concludere, non è una novità, ma un qualcosa che potrebbe concretizzarsi davvero, e a breve tempo: Nicolò Zaniolo. Dopo aver rifiutato la prima offerta dei rossoneri, la Roma non ha mai chiuso le porte per l’acquisto del suo Numero 22. La società capitolina ha intenzione di incassare almeno 50 milioni di euro per il suo fantasista.