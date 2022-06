Muore prematuramente l’ex Fidelis Andria Pietro Tusiano

Si è spento oggi, all’età di 26 anni, il calciatore Pietro Tusiano, che vestiva la maglia dell‘Atletico Vieste (Girone A del campionato di Eccellenza). Il giovane attaccante lottava da qualche mese contro un terribile male, che oggi lo ha abbattuto definitivamente.

L’Atletico Vieste ha espresso il suo cordoglio attraverso la propria pagina Facebook: “Da qualche mese Pietro lottava tenacemente con un brutto male che purtroppo lo ha portato via dall’affetto dei suoi cari. A Pietro dobbiamo tanto, non solo in termini calcistici, in quanto è stato tra i principali artefici della salvezza nell’ultimo campionato di Eccellenza, ma soprattutto per i valori che ci ha trasmesso”.

Il cordoglio della Fidelis Andria e del Martina Franca alla famiglia di Pietro Tusiano

Pietro Tusiano ha vestito anche la maglia della Fidelis Andria (Serie D) e del Martina Franca (Eccellenza).

La stessa Fidelis Andria, ha voluto ricordare l’ex calciatore foggiano tramite il proprio profilo Facebook: “Una triste notizia in apertura di giornata per tutto il calcio pugliese ed in particolare per la nostra società. L’intera dirigenza della Fidelis Andria è vicina alla famiglia Tusiano per la prematura scomparsa del caro Pietro. Nella scorsa stagione il giovane calciatore foggiano ha indossato la casacca biancazzurra. Ciao Pietro, la terra ti sia lieve”.

Si accoda anche il Martina: “🖤🙏🏻 Il Martina Calcio si stringe attorno al dolore che ha colpito la famiglia Tusiano e il mondo del calcio pugliese per la prematura scomparsa di Pietro, che abbiamo avuto la fortuna di conoscere nella passata stagione con i nostri colori. Sempre con il sorriso, con la battuta pronta e con quella positività che lo ha contraddistinto. Dopo una lunga lotta, purtroppo non ce l’ha fatta. I due presidenti, i dirigenti e collaboratori della società, tecnici e giocatori della nostra società esprimono profondo e sincero cordoglio e si stringono affettuosamente ai suoi famigliari. Ciao Pietro, ti vogliamo ricordare così: con il sorriso stampato sul viso, è l’immagine che ci porteremo per sempre nel cuore 🙏🏻”