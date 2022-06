Nations League, dove vedere Austria Francia: diretta tv e streaming Sky o Tv8?

Dove vedere Austria Francia: verso il match

Nonostante voci e trattative di calciomercato, continua il calcio giocato con la UEFA Nations League. Siamo giunti al terzo turno della competizione dove stasera si affronteranno Austria e Francia per le sorti del gruppo A1. La Francia di Deschamps ha avuto un inizio difficile in questo girone: al primo turno la sconfitta per 1 a 2 contro la Danimarca ed al secondo turno il pareggio per 1 a 1 contro la Croazia; i francesi sono ancora fermi ad 1 solo punto in classifica e si trovano al terzo posto. Diverso il cammino dell’Austria di Rangnick, che al primo turno ha battuto per 3 a 0 la Croazia e poi ha perso il turno successivo contro la Danimarca per 1 a 2; attualmente l’Austria si trova al secondo posto nel girone con 3 punti.

Dove vedere Austria Francia: l’orario del match

La sfida tra Austria e Francia andrà in scena venerdì 10 giugno alle ore 20:45. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà l’Ernst-Happel-Stadion di Vienna.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Austria Francia

La partita Austria-Francia sarà trasmessa in tv su Sky Sport (sul canale 201, Sky Sport Uno, mentre su Sky Sport Football al canale 203 sarà trasmessa la diretta gol). Il match sarà visibile in chiaro su Tv8 (al canale 8 del digitale terrestre). Inoltre la sfida tra Austria e Francia sarà visibile anche in diretta streaming tramite l’app di Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e pc.