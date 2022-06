Nations League, dove vedere Inghilterra Italia: diretta tv e streaming Rai o Sky?

Dove vedere Inghilterra Italia: verso il match

Riecheggiano i ricordi della finale di Wembley della scorsa estate, quando gli azzurri di Mancini salirono sul tetto d’Europa; i tifosi della Nazionale hanno però il cuore ferito per la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali ed a poco possono servire le ultime buone prestazioni fornite contro Germania e Ungheria con i giovani del nuovo corso di Roberto Mancini. Prosegue la competizione della Nations League, stavolta si affronteranno Inghilterra ed Italia. Gli inglesi, reduci dalla sconfitta per 1 a 0 al primo turno contro l’Ungheria e dal pareggio per 1 a 1 del secondo turno contro la Germania, si trovano all’ultimo posto del girone con 1 punto. L’Italia di Mancini, dopo il pareggio per 1 a 1 contro la Germania e dopo la vittoria per 2 a 1 contro l’Ungheria è attualmente in testa al gruppo A3.

Dove vedere Inghilterra Italia: l’orario del match

La sfida tra Inghilterra ed Italia andrà in scena sabato 11 giugno alle ore 20:45. Lo stadio dove avrà luogo il match sarà il Molineux Stadium di Wolverhampton.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Inghilterra Italia

La partita in questione verrà trasmessa in esclusiva su Rai 1 (canali 1 e 501 del digitale terrestre). Sarà possibile assistere al match in diretta streaming tramite Rai Play, disponibile per app su smartphone e tablet o sul sito internet di Rai Play da browser. Inoltre il match sarà trasmesso in differita da Sky Sport, a partire dalle 24:00, sul canale 203 di Sky Sport Footbaal.