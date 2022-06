Palermo-Padova, streaming gratis e diretta tv Rai o Sky? Dove vedere finale playoff Serie C

Domani sera alle ore 21.15 allo stadio Renzo Barbera si disputerà il match Palermo-Padova, valevole per il ritorno della finale playoff (Serie C) e dove chi avrà la meglio, nella prossima stagione giocherà nel campionato di Serie B.

La squadra rosanero parte con il successo di misura della gara d’andata (0-1) grazie alla rete realizzata da Floriano al 10′; ricordiamo che se al 90′, i veneti dovessero essere in vantaggio di un gol (le reti in trasferta non valgono doppio), si disputerebbero i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

L’arbitro della sfida sarà Daniele Perenzoni di Rovereto (Trento), coadiuvato dagli assistenti Antonio Severino di Campobasso e Andrea Niedda di Sassari, Quarto Ufficiale Ermanno Feliciani di Teramo.

Palermo-Padova, probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Odjer; Valente, Luperini, Soleri; Brunori. All. Baldini.

PADOVA (3-4-3): Donnarumma; Monaco, Valentini, Gasbarro; Germano, Saber, Ronaldo, Curcio; Chiricò, Santini, Bifulco. All. Oddo.

Dove vedere Palermo-Padova in tv e streaming

La finale playoff Palermo-Padova, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C. Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Anche per questa stagione alcuni incontri di Serie C andranno in onda su Sky Sport, disponibili via satellite e digitale terrestre per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio. Per ‘occasione l’incontro del “Barbera” si potrà seguire, sintonizzandosi su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) o Sky Sport (ch.251).

Un’altra alternativa è rappresentata dal portale One Football, network attraverso il quale sarà possibile seguire la gara in pay per view su pc, notebook e dispositivi mobili al prezzo di 3,99€.

Ottima notizia per chi non ha i vari abbonamenti, perchè la sfida tra rosanero e biancoscudati sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su RaiPlay.

Gara d’andata, Padova-Palermo 0-1: gli highlights